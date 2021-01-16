Сегодня, 16 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится женская эстафета 4 х 6 км. Старт запланирован на 16:45 мск.



В составе сборной России выступят Евгения Павлова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию гонки:

текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.



Напомним, 14 января, состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе. Победу одержала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф. Второй финишировала итальянка Доротея Вирер. На третью ступень пьедестала поднялась австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер.



Лучшей из российских биатлонисток стала Ульяна Кайшева, финишировавшая 19-й. Светлана Миронова стала 21-й. 24-летняя дебютантка сборной России Екатерина Носкова оказалась 48-й.

Французские биатлонисты выиграли эстафету на этапе КМ в Оберхофе, россияне — 4-е