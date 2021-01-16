Шашилов пояснил выбор состава на женскую эстафету в Оберхофе

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, как формировался состав на эстафетную гонку шестого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия).
«Все живы-здоровы, готовы бороться. Евгения — любительница контактных гонок. Думаю, это без вопросов первый этап. Последний, конечно, — Ульяна Кайшева. Она уже ходила у нас.
Света — третий этап, чтобы стабилизировать стрельбу. А Лара пойдёт второй этап, чтобы как-то подхватить начатое. Думаю, всё будет хорошо.
Миронова сказала, что хочет попробовать четвёртый этап? Думаю, не сегодня. Есть ещё время. В Антхольце, скорее всего, будет четвёртый этап.
Почему сегодня нет Носковой? Много факторов. Надо наигрывать команду. Честно говоря, об этом даже не думали. Команда сформирована. Если бы кто-то заболел, тогда делали бы какую-то ротацию. А так, на сегодня это объективный состав.
Акимова и Шевченко в призах на Кубке IBU? Это нормально, предсказуемо. Татьяна на ходу, мотивация у неё обалденная, вопросов нет. Если руководство скажет, что нужна ротация, будет ротация. Скорее всего, так и будет. Не знаю, будет ли что-то перед Италией.
Выступит ли Шевченко на чемпионате мира? Возможно, но только если подышать этой атмосферой. Не от меня зависит», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».
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