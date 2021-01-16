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Павлова зашла на штрафной круг на первом этапе эстафеты Кубка мира в Оберхофе

Павлова зашла на штрафной круг на первом этапе эстафеты Кубка мира в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0

Женская сборная России по биатлону неудачно начала эстафетную гонку 4х6 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону. Евгения Павлова отлично провела первую стрельбу и захватила лидерство. Вторая стрельба у Евгении не задалась. Четыре промаха – и Павловой пришлось пробежать штрафной круг. В итоге на передаче эстафеты Евгения была только десятой, отстав от лидера на 47,6 секунды.

Второй этап у сборной России бежит Лариса Куклина, далее – Светлана Миронова. Финишёр — Ульяна Кайшева.

Первый этап выиграла сборная Италии, вторыми были француженки, третьими – немецкие биатлонистки.

Хуже россиянок на первом этапе стреляли только команды Казахстана (1 штрафной круг и 5 промахов), Японии и Эстонии (обе — 2+6).

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