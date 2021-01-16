Павлова: наверное, надо было пропускать эстафету. У нас даже не спрашивают самочувствие

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала участие в эстафетной гонке 4х6 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону. Евгения Павлова отлично провела первую стрельбу и захватила лидерство. Вторая стрельба у Евгении не задалась. Четыре промаха – и Павловой пришлось пробежать штрафной круг. В итоге на передаче эстафеты Евгения была только десятой, отстав от лидера на 47,6 секунды.
«Расстроена. Подвела команду, зашла на круг — недопустимо такое на эстафете. Не знаю, как так получилось. У меня ноги затряслись. Есть уже какая-то усталость. Наверное, надо было пропускать эстафету, давать кому-то шанс. Но это на данный момент не обговаривается в нашей команде — даже как самочувствие у спортсменов», — сказала Павлова в эфире «Матч ТВ».
Эстафетная гонка 4х6 км продолжается в настоящее время. Напомним, «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
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