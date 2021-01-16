Андерсен выиграл вторую спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU в Арбере, Халили — седьмой

Норвежский биатлонист Филип Фьельд Андерсен стал победителем второй спринтерской гонки на первом этапе Кубка IBU, который проходит в Арбере (Германия). Андерсон показал точную стрельбу. Вторым стал немец Филипп Наврат. Третье время у норвежца Сиверта Гутторм Баккена.
Лучшим из россиян — седьмым — стал Карим Халили, с одним штрафным кругом отставший от лидера на минуту.
Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Арбер, Германия
Мужчины. Спринт, 10 км
1. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) – 24.39,9 (0 штрафных кругов).
2. Филипп Наврат (Германия) — +46,8 (1).
3. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — +49,0 (1).
7. Карим Халили (Россия) — +1.00,6 (1)…
11. Никита Поршнев (Россия) — +1.30,4 (1).
12. Евгений Идинов (Россия) — +1.34,1 (1).
13. Семён Сучилов (Россия) — +1.35,5 (1)…
21. Рустам Каюмов (Россия) — +1.58,3 (0)…
35. Даниил Серохвостов (Россия) — +2.23,2 (3)…
56. Илья Гаврилов (Россия) — +3.00,1 (0)…
61. Евгений Сидоров (Россия) — +3.10,4 (3).
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