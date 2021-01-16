Андерсен выиграл вторую спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU в Арбере, Халили — седьмой

Норвежский биатлонист Филип Фьельд Андерсен стал победителем второй спринтерской гонки на первом этапе Кубка IBU, который проходит в Арбере (Германия). Андерсон показал точную стрельбу. Вторым стал немец Филипп Наврат. Третье время у норвежца Сиверта Гутторм Баккена.

Лучшим из россиян — седьмым — стал Карим Халили, с одним штрафным кругом отставший от лидера на минуту.

Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Арбер, Германия

Мужчины. Спринт, 10 км

1. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) – 24.39,9 (0 штрафных кругов).

2. Филипп Наврат (Германия) — +46,8 (1).

3. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — +49,0 (1).

7. Карим Халили (Россия) — +1.00,6 (1)…

11. Никита Поршнев (Россия) — +1.30,4 (1).

12. Евгений Идинов (Россия) — +1.34,1 (1).

13. Семён Сучилов (Россия) — +1.35,5 (1)…

21. Рустам Каюмов (Россия) — +1.58,3 (0)…

35. Даниил Серохвостов (Россия) — +2.23,2 (3)…

56. Илья Гаврилов (Россия) — +3.00,1 (0)…

61. Евгений Сидоров (Россия) — +3.10,4 (3).