Куклина поделилась эмоциями от выступления в эстафете на этапе КМ в Оберхофе

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала выступление в эстафетной гонке 4х6 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону, которая проходит в Оберхофе (Германия).



«В принципе, этап прошёл нормально. Единственное, поторопилась на „лёжке“ с выстрелом, из-за чего допустила штраф. Не слишком ли быстро начала? Я не чувствовала, что хорошо прошла первый круг», — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».



Эстафетная гонка 4х6 км продолжается в настоящее время. Напомним, «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию гонки:

текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.



Ранее другая российская биатлонистка, Евгения Павлова, прокомментировала участие в эстафете.

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