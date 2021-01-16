Белоруска Сола расплакалась после отличного выступления в эстафете на этапе КМ в Оберхофе

Белорусская биатлонистка Анна Сола расплакалась после блестящего выступления в эстафетной гонке 4х6 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону, которая проходит в Оберхофе (Германия). Отметим, что сборная Беларуси финишировала второй, отстав от победителя, национальной команды Германии, на 17,4 секунды. Сола, которая бежала на третьем этапе, передала эстафету первой.



Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия

Женщины. Эстафета, 4x6 км

1. Германия – 1:14.31,5 (0+5).

2. Беларусь – отставание 17,4 (0+9).

3. Швеция – +35,7 (0+5).

4. Россия – +42,5 (1+7).



Ранее две российские биатлонистки, Евгения Павлова и Лариса Куклина, прокомментировали выступление в эстафетной гонке. Сборная России составе Павловой, Куклиной, а также Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой в итоге заняла четвёртое место.