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Биатлон, Кубок мира сезона-2020/2021, результаты женской эстафеты 16 января, 6-й этап, Оберхоф

Немецкие биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Оберхофе, Россия — четвёртая
Биатлон / Кубок мира 0
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Сборная Германии выиграла женскую эстафету 4х6 км на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Второй финишировала команда Беларуси. Третьими стали шведки.

Женская сборная России неудачно начала гонку. Евгения Павлова отлично провела первую стрельбу и захватила лидерство. Вторая стрельба у спортсменки не задалась. Четыре промаха – и Павловой пришлось пробежать штрафной круг. В итоге на передаче эстафеты Евгения была только десятой, отстав от лидера на 47,6 секунды. Лариса Куклина на втором этапе воспользовалась одним дополнительным патроном и вывела Россию на четвёртую позицию. Светлана Миронова взяла три доппатрона и передала эстафету с отставанием от третьего места в 0,4 секунды. Ульяна Кайшева точно стреляла, но осталась четвёртой.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия
Женщины. Эстафета, 4x6 км

1. Германия – 1:14.31,5 (0+5).
2. Беларусь – отставание 17,4 (0+9).
3. Швеция – +35,7 (0+5).
4. Россия – +42,5 (1+7).

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 6, Оберхоф, Германия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
16 января 2021, суббота. 16:45 МСК
Окончено
1
Германия
1:14:31.5
2
Беларусь
+17.4
3
Швеция
+35.7
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