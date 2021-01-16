Немецкие биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Оберхофе, Россия — четвёртая

Сборная Германии выиграла женскую эстафету 4х6 км на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Второй финишировала команда Беларуси. Третьими стали шведки.

Женская сборная России неудачно начала гонку. Евгения Павлова отлично провела первую стрельбу и захватила лидерство. Вторая стрельба у спортсменки не задалась. Четыре промаха – и Павловой пришлось пробежать штрафной круг. В итоге на передаче эстафеты Евгения была только десятой, отстав от лидера на 47,6 секунды. Лариса Куклина на втором этапе воспользовалась одним дополнительным патроном и вывела Россию на четвёртую позицию. Светлана Миронова взяла три доппатрона и передала эстафету с отставанием от третьего места в 0,4 секунды. Ульяна Кайшева точно стреляла, но осталась четвёртой.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия

Женщины. Эстафета, 4x6 км

1. Германия – 1:14.31,5 (0+5).

2. Беларусь – отставание 17,4 (0+9).

3. Швеция – +35,7 (0+5).

4. Россия – +42,5 (1+7).