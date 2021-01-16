Светлана Миронова поделилась мнением о выступлении в эстафете на этапе КМ в Оберхофе

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала выступление в эстафетной гонке 4х6 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону, которая состоялась в Оберхофе (Германия). Напомним, сборная России финишировала четвёртой.
«В целом гонка прошла неплохо. Взяла три дополнительных патрона, но, к счастью, обошлось. На трассе чувствовала себя неплохо. Раскладку сделала примерно такую же: первые круги — в своём темпе, а на последнем отдаю всё что могу. Мы с немкой стартовали вместе, и я не пошла за ней. Это был мой темп.
Когда уходила со „стойки“, видела спину шведки, так что ориентировалась на это, старалась достать. Она была на середине подъёма, и её было реально видно. С каждом разом мы всё приближались и приближались к ней, и она всегда была в зоне видимости. Сегодня абсолютно никаких мыслей не было, просто давала себе установку — двигай быстрее руками, от этого будут быстрее двигаться ноги.
Что думала, когда Павлова зашла на штрафной круг? А она зашла на штрафной? У меня была разминка наверху, и первый этап я вообще не видела. Поэтому по её этапу вообще никакой информации нет. Это досадно, конечно.
Самочувствие? Сегодня было гораздо лучше, чем даже в спринте. Мне было полегче. Но это контактная гонка, и здесь другая раскладка. Завтра масс-старт, и я готова. Будем там стараться.
Сегодня лыжи работали абсолютно хорошо. Прекрасно подготовлены. Спасибо нашим сервисменам, нас радуют», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».
- 16 января 2021
-
19:22
-
19:13
-
19:03
-
18:56
-
18:51
-
18:51
-
18:45
-
18:38
-
18:35
-
18:27
-
18:18
-
18:05
-
18:02
-
17:51
-
17:45
-
17:44
-
17:28
-
17:10
-
16:45
-
14:51
-
14:30
-
13:53
-
12:21
-
11:08
-
10:54
-
10:39
-
09:26
-
01:01
- 15 января 2021
-
22:31
-
21:34
-
21:24
-
20:23
-
19:32
-
19:20
-
19:08