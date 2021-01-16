Светлана Миронова поделилась мнением о выступлении в эстафете на этапе КМ в Оберхофе

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала выступление в эстафетной гонке 4х6 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону, которая состоялась в Оберхофе (Германия). Напомним, сборная России финишировала четвёртой.



«В целом гонка прошла неплохо. Взяла три дополнительных патрона, но, к счастью, обошлось. На трассе чувствовала себя неплохо. Раскладку сделала примерно такую же: первые круги — в своём темпе, а на последнем отдаю всё что могу. Мы с немкой стартовали вместе, и я не пошла за ней. Это был мой темп.



Когда уходила со „стойки“, видела спину шведки, так что ориентировалась на это, старалась достать. Она была на середине подъёма, и её было реально видно. С каждом разом мы всё приближались и приближались к ней, и она всегда была в зоне видимости. Сегодня абсолютно никаких мыслей не было, просто давала себе установку — двигай быстрее руками, от этого будут быстрее двигаться ноги.



Что думала, когда Павлова зашла на штрафной круг? А она зашла на штрафной? У меня была разминка наверху, и первый этап я вообще не видела. Поэтому по её этапу вообще никакой информации нет. Это досадно, конечно.



Самочувствие? Сегодня было гораздо лучше, чем даже в спринте. Мне было полегче. Но это контактная гонка, и здесь другая раскладка. Завтра масс-старт, и я готова. Будем там стараться.



Сегодня лыжи работали абсолютно хорошо. Прекрасно подготовлены. Спасибо нашим сервисменам, нас радуют», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

Немецкие биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Оберхофе, Россия — четвёртая