«Виню себя, что не получилось догнать». Кайшева — о выступлении в эстафете на этапе КМ

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева поделилась мнением о выступлении в эстафетной гонке 4х6 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону, которая состоялась в Оберхофе (Германия). Напомним, сборная России финишировала четвёртой.



«Сложилось как сложилось. Виню себя, что не получилось догнать, хотя на финише ещё остались силы. На дистанции казалось, что волочу ноги.



Рада любому этапу, принимать участие в эстафете — это здорово. Меня не спрашивали, на какой этап ставить. Доверяю выбор тренерам. Четвёртый этап — самый страшный, волнительный, долго ждёшь.



Видела, что у Павловой был штрафной круг. Но всё-таки отставание было не таким большим. Так что ничего страшного.



У меня пока стрельба получается, только если иду чуть с запасом. Я не иду так, чтобы было совсем легко, но всё-таки какой-то должен быть запас.



Шашилов после «стойки» сказал, что я отработала лучше Шипулина? Очень лестно. Приятно такое слышать. Надеюсь, буду лучше всех", — сказала Кайшева в эфире «Матч ТВ».

Светлана Миронова поделилась мнением о выступлении в эстафете на этапе КМ в Оберхофе