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Шведские биатлонистки лидируют в Кубке наций, россиянки — пятые

Шведские биатлонистки лидируют в Кубке наций, россиянки — пятые
Биатлон / Кубок мира 0
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Женская сборная Швеции сохранила лидерство в зачёте Кубка наций после эстафетной гонки 4х6 км на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе. Вторыми идут норвежские биатлонистки, третьими – француженки. Сборная России по-прежнему пятая.

Напомним, в эстафете победу одержала команда Германии, вторыми стали белорусские биатлонистки, третьими – шведки. Сборная России финишировала четвёртой.

В зачёт Кубка наций входят спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты. В зависимости от итогового места в Кубке наций определяется, сколько человек будет представлять команду в личных гонках в следующем сезоне.

Биатлон. Кубок мира. Кубок наций
Женщины. После 12 гонок

1. Швеция – 4303.
2. Норвегия – 4207.
3. Франция – 4198.
4. Германия – 4096.
5. Россия – 3733.
6. Беларусь – 3660.

Статистика Кубка мира
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