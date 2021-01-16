Шведские биатлонистки лидируют в Кубке наций, россиянки — пятые

Женская сборная Швеции сохранила лидерство в зачёте Кубка наций после эстафетной гонки 4х6 км на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе. Вторыми идут норвежские биатлонистки, третьими – француженки. Сборная России по-прежнему пятая.
Напомним, в эстафете победу одержала команда Германии, вторыми стали белорусские биатлонистки, третьими – шведки. Сборная России финишировала четвёртой.
В зачёт Кубка наций входят спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты. В зависимости от итогового места в Кубке наций определяется, сколько человек будет представлять команду в личных гонках в следующем сезоне.
Биатлон. Кубок мира. Кубок наций
Женщины. После 12 гонок
1. Швеция – 4303.
2. Норвегия – 4207.
3. Франция – 4198.
4. Германия – 4096.
5. Россия – 3733.
6. Беларусь – 3660.
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