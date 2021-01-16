Богалий — о Павловой: это никак не оправдывает, но на первом этапе суета захлёстывает

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала женскую эстафетную гонку на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Напомним, победу одержала команда Германии, вторыми стали белорусские биатлонистки, третьими – шведки. Сборная России финишировала четвёртой.

«Напряжённая, интересная, увлекательная эстафета. Удивили и лидеры, и французы. Многие допускали промахи, заходили на штрафные круги. Рады за немецких девчонок, которые давно не выигрывали. Конечно, очень хотела, чтобы мы тоже вошли в тройку. Девчонки работали по полной, многое удавалось. Павлова правильно сказала: «Нельзя заходить на штрафные». А брать часто запасные чревато тем, что идёт восстановление организма. С одной стороны, кажется, вот-вот добьёшь, но организм начинает восстанавливаться, бывает колебание оружия, что не позволяет стрелять в том ритме, в котором обычно работаешь. И тут приходится или пережидать, или справляться с тремором. Накладывается и психологическое давление», — сказала Богалий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Отдельно Богалий выделила первый этап, на котором бежала Евгения Павлова. После «стойки» россиянка зашла на штрафной круг и передала эстафету только десятой.

«Это никак не оправдывает, но на первом этапе суета захлёстывает. Тебе кажется, что все уже убежали. Человек этому поддаётся. Можем только Женю спросить, что было в тот момент. Если тебе дают время на этапе Кубка мира, надо бежать, набираться опыта, помогать команде, стараться показывать результат. Остаётся не так много времени до чемпионата мира, надо наигрывать состав, пробовать варианты индивидуальной работы на рубеже. Очень важно не заводиться, зная, что у тебя три запасных патрона. Заходя на рубеж, ты должен остаться собой и отработать максимально качественно. Это эстафетная психология. Риск должен быть оправдан», — сказала Богалий.