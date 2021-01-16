Аликин поделился мнением о выступлении россиянок в эстафете на этапе КМ в Оберхофе

Бывший тренер мужской сборной России по биатлону олимпийский чемпион 1980 года в эстафете Владимир Аликин подвёл итоги выступления российских биатлонисток в эстафетной гонке 4х6 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону, которая состоялась в Оберхофе (Германия). Напомним, сборная России финишировала четвёртой, отстав от победителя гонки, национальной команды Германии на 42,5 секунды.



«Француженки и норвежки застрелились, но мы на своём месте. Ногами много проигрываем, за счёт ошибок других — уходим. Миронова тоже шла лучшим образом, только на последнем круге упёрлась немного. А в общем было видно, что проигрывала. Не те кондиции», — сказал Аликин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Затрясло девочку». Аликин — о выступлении Павловой в эстафете на этапе КМ в Оберхофе