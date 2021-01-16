Васильев: Павловой пора заканчивать разговаривать и просто делать своё дело

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о выступлении российских биатлонисток в эстафетной гонке 4х6 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону, которая состоялась в Оберхофе (Германия). Напомним, сборная России финишировала четвёртой, на 42,5 секунды отстав от победителя гонки, национальной команды Германии.



«Мы не можем занести эту гонку в актив. Во-первых, четвертое место. Во-вторых, штрафной круг. Можно оправдания находить сколько угодно, но Павловой, вместо того чтобы обвинять кого-то в чём-то, лучше винить себя. Почему она так стреляет на первом этапе? Тем более что считается надёжным стрелком. Надо заканчивать разговаривать и просто делать своё дело.

Тренерам, конечно, виднее, но мне кажется, что Акимова, вне всякого сомнения, должна была бегать здесь, на этапах кубка мира, набирать стартовый опыт к чемпионату мира. Она бы пригодилась там во всех эстафетах – и в женской, и в смешанной либо в сингл-миксте. Почему её сюда не позвали, не знаю.

Решение не ставить Миронову финишёром было правильным. Её не надо ставить на последний этап. Ей надо бегать второй или третий. Она спокойно, ровно прошла свой этап. Хорошо прошла финишный круг. На последнем этапе очень большие нервы, и неизвестно, смогла бы она пробежать его так, как пробежала сейчас. На последнем этапе должен быть стабильный стрелок, у кого нервы покрепче. Это очень важно для первого и последнего этапов», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.