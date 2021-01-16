«Команде нужна Акимова». Губерниев — о выступлении россиянок в эстафете на этапе КМ

Комментатор биатлона Дмитрий Губерниев прокомментировал выступление российских биатлонисток в эстафетной гонке 4х6 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону, которая состоялась в Оберхофе (Германия). Напомним, сборная России финишировала четвёртой, отстав от победителя гонки, национальной команды Германии, на 42,5 секунды.



«Наша женская сборная на правильном пути. Ничего страшного не произошло. Мы боремся за медали, даже со штрафным кругом. Когда такое было.



Команде нужна Акимова. Может, ей стоит пропустить Антхольц и готовиться к миру, она очень пригодится команде. Решать тренерам, но у нас есть выбор в женской команде — это главное, а вот у ребят его нет. Я убеждён, что завтра наша пятерка будет бороться за медали в масс-стартах.



Что касается Павловой, не смотря на усталость, гоночную часть она провела хорошо. А то, что зашла на круг, сегодня многие зашли. Такая жизнь», — сказал Губерниев в беседе с в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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