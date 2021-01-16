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«Отвратительно. Сегодня мы не были командой». Экхофф — о выступлении в эстафете в Оберхофе

«Отвратительно. Сегодня мы не были командой». Экхофф — о выступлении в эстафете в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0
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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф поделилась своим мнением о выступлении в эстафетной гонке 4х6 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону, которая состоялась сегодня, 16 января, в Оберхофе (Германия). Напомним, сборная Норвегии финишировала седьмой.

«Очень тяжело после такого плохого выступления. Я разочарована. Это отвратительно. Мы команда, но сегодня мы ею не были», — приводит слова Экхофф VG.

Напомним, победу в эстафете одержала сборная Германии. Второй финишировала национальная команда Беларуси. Третьими стали шведские биатлонистки. Женская сборная России в составе Евгении Павловой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой по результатам гонки заняла четвёртое место.

В зачёте Кубка наций сборная России по-прежнему пятая.

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