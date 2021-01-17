Российские биатлонисты, выступающие за Беларусь, подписали письмо в поддержку Лукашенко

Сборная Беларуси по биатлону практически в полном составе подписала письмо в поддержку органов власти. С текстом письма можно ознакомиться на сайте Athletes.by.



Согласно списку подписантов, в документе отсутствуют подписи лишь трёх биатлонистов национальной команды Беларуси: Анны Солы, Егора Казаринова и Алины Пильчук. Отметим, что письмо подписали Аделина Сабитова, Никита Лобастов, Ирина и Елена Кручинкины, являющиеся натурализованными россиянами.

Напомним, вчера, 16 января, в Оберхофе (Германия)состоялась эстафетная гонка 4х6 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону. Сборная Беларуси финишировала второй, отстав от победителя, национальной команды Германии, на 17,4 секунды. Сола, которая бежала на третьем этапе, передала эстафету первой.