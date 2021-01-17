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Текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на этапе КМ в Оберхофе

Текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на этапе КМ в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0

Сегодня, 17 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) пройдёт женский масс-старт на 12,5 км. Начало гонки запланировано на 17:00 мск.

В гонке выступят две россиянки: Ульяна Кайшева получила 28-й стартовый номер, а Светлана Миронова — 30-й.

Мужская и женская гонки с общего старта станут заключительными соревнованиями на шестом этапе Кубка мира. Следующие старты состоятся менее чем через неделю — 21 января начнётся седьмой этап КМ в Антхольце (Италия).

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской гонки с общим стартом на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).

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