Текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на этапе КМ в Оберхофе

Сегодня, 17 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) пройдёт женский масс-старт на 12,5 км. Начало гонки запланировано на 17:00 мск.



В гонке выступят две россиянки: Ульяна Кайшева получила 28-й стартовый номер, а Светлана Миронова — 30-й.



Мужская и женская гонки с общего старта станут заключительными соревнованиями на шестом этапе Кубка мира. Следующие старты состоятся менее чем через неделю — 21 января начнётся седьмой этап КМ в Антхольце (Италия).



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женской гонки с общим стартом на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).