Экхофф поделилась эмоциями после захода на два штрафных круга в эстафете Оберхофа

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала выступление в эстафетной гонке 4х6 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону, которая состоялась вчера, 16 января, в Оберхофе (Германия). Сборная Норвегии финишировала седьмой, а Экхофф допустила на двух огневых рубежах 6 промахов, уйдя при этом на два штрафных круга.



«Осозновать то, как я выступила… Это очень и очень неприятно. Очень разочарована. Всё, что остаётся делать сейчас, это продолжать тренировки и подготовку к следующим гонкам», — приводит слова Экхофф Expressen.



Напомним, победу в эстафете одержала сборная Германии. Второй финишировала национальная команда Беларуси. Третьими стали шведские биатлонистки. Женская сборная России в составе Евгении Павловой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой по результатам гонки заняла четвёртое место.

«Отвратительно. Сегодня мы не были командой». Экхофф — о выступлении в эстафете в Оберхофе