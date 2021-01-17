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Экхофф поделилась эмоциями после захода на два штрафных круга в эстафете Оберхофа

Экхофф поделилась эмоциями после захода на два штрафных круга в эстафете Оберхофа
Биатлон / Кубок мира 0
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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала выступление в эстафетной гонке 4х6 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону, которая состоялась вчера, 16 января, в Оберхофе (Германия). Сборная Норвегии финишировала седьмой, а Экхофф допустила на двух огневых рубежах 6 промахов, уйдя при этом на два штрафных круга.

«Осозновать то, как я выступила… Это очень и очень неприятно. Очень разочарована. Всё, что остаётся делать сейчас, это продолжать тренировки и подготовку к следующим гонкам», — приводит слова Экхофф Expressen.

Напомним, победу в эстафете одержала сборная Германии. Второй финишировала национальная команда Беларуси. Третьими стали шведские биатлонистки. Женская сборная России в составе Евгении Павловой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой по результатам гонки заняла четвёртое место.

«Отвратительно. Сегодня мы не были командой». Экхофф — о выступлении в эстафете в Оберхофе
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