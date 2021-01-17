«Даже тренеры не говорят причину». Губерниев сообщил, что Логинов пропустит масс-старт

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что лидер сборной России по биатлону Александр Логинов пропустит гонку с общим стартом на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).



«Логинов не бежит масс-старт! Даже тренеры не могут сказать почему. Однако», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.



Начало гонки на 15 км запланировано на 14:30 мск. Если Логинов действительно снимется с масс-старта, в нём примут участие лишь два российских спортсмена — Матвей Елисеев (20-й стартовый номер) и Эдуард Латыпов (22-й).



Мужская и женская гонки с общего старта станут заключительными соревнованиями на шестом этапе Кубка мира. Следующие старты состоятся менее чем через неделю — 21 января начнётся седьмой этап КМ в Антхольце (Италия).



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской гонки с общим стартом на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).