Польховский рассказал о причине пропуска Логиновым масс-старта на этапе КМ в Оберхофе

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский подтвердил пропуск Александром Логиновым гонку с общим стартом на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).



«Александр почувствовал себя не очень хорошо. Мы решили его поберечь, раз он, по его ощущениям, не может сегодня бороться в полную силу. Травмы у него нет», — цитирует Польховского официальный сайт СБР.



Начало гонки на 15 км запланировано на 14:30 мск. После снятия Логинова в гонке примут участие лишь два российских спортсмена — Матвей Елисеев (20-й стартовый номер) и Эдуард Латыпов (22-й).



Мужская и женская гонки с общего старта станут заключительными соревнованиями на шестом этапе Кубка мира. Следующие старты состоятся менее чем через неделю — 21 января начнётся седьмой этап КМ в Антхольце (Италия).



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской гонки с общим стартом на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).

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