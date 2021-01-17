Аликин — о снятии Логинова с масс-старта: видимо, внутри команды какие-то разборки

Бывший тренер мужской сборной России по биатлону олимпийский чемпион 1980 года в эстафете Владимир Аликин прокомментировал информацию о пропуске масс-старта этапа Кубка мира в Оберхофе лидером сборной России Александром Логиновым. До недавнего времени не было никакой информации о причинах такого решения спортсмена и тренерского штаба национальной команды.
«Даже тренеры не могут объяснить причину отсутствия Логинова. Это говорит об одном — в команде нет взаимопонимания. Каминский, как и Шашилов, по большому счёту, не правит командой. Шашилов вчера выдал: «Если скажут сделать ротацию, сделаем ротацию». Ты старший тренер или кто? Ты отвечаешь за команду и берёшь на себя все обязанности. Когда я был тренером, ко мне подходил Барнашов и спрашивал: «А чего у тебя в планах тут такое?» Я отвечал: «Не лезьте ко мне, пожалуйста. Я команду тренирую. Когда не будет результатов, тогда и спрашивайте». А сейчас какие тренеры пошли? Какие-то отговорки каждый раз.
Мы не знаем причин, но, может, нашла коса на камень. Если Каминский скрывает, значит, внутри команды какие-то разборки. Возможно, не сошлись во мнении. В итоге Логинов сегодня не бежит», — сказал Аликин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 17 января 2021
-
15:12
-
15:02
-
15:00
-
14:43
-
14:30
-
14:13
-
13:59
-
13:52
-
13:51
-
13:32
-
13:09
-
12:58
-
12:00
-
11:49
-
11:07
-
00:17
- 16 января 2021
-
23:22
-
23:15
-
21:50
-
20:11
-
19:59
-
19:22
-
19:13
-
19:03
-
18:56
-
18:51
-
18:51
-
18:45
-
18:38
-
18:35
-
18:27
-
18:18
-
18:05
-
18:02
-
17:51