Аликин — о снятии Логинова с масс-старта: видимо, внутри команды какие-то разборки

Бывший тренер мужской сборной России по биатлону олимпийский чемпион 1980 года в эстафете Владимир Аликин прокомментировал информацию о пропуске масс-старта этапа Кубка мира в Оберхофе лидером сборной России Александром Логиновым. До недавнего времени не было никакой информации о причинах такого решения спортсмена и тренерского штаба национальной команды.



«Даже тренеры не могут объяснить причину отсутствия Логинова. Это говорит об одном — в команде нет взаимопонимания. Каминский, как и Шашилов, по большому счёту, не правит командой. Шашилов вчера выдал: «Если скажут сделать ротацию, сделаем ротацию». Ты старший тренер или кто? Ты отвечаешь за команду и берёшь на себя все обязанности. Когда я был тренером, ко мне подходил Барнашов и спрашивал: «А чего у тебя в планах тут такое?» Я отвечал: «Не лезьте ко мне, пожалуйста. Я команду тренирую. Когда не будет результатов, тогда и спрашивайте». А сейчас какие тренеры пошли? Какие-то отговорки каждый раз.



Мы не знаем причин, но, может, нашла коса на камень. Если Каминский скрывает, значит, внутри команды какие-то разборки. Возможно, не сошлись во мнении. В итоге Логинов сегодня не бежит», — сказал Аликин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Польховский рассказал о причине пропуска Логиновым масс-старта на этапе КМ в Оберхофе