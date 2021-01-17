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Сборная России выиграла женскую эстафету на этапе Кубка IBU в Арбере

Сборная России выиграла женскую эстафету на этапе Кубка IBU в Арбере
Биатлон / Кубок IBU 0
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Женская сборная России стала победителем эстафетной гонки на первом этапе Кубка IBU в Арбере (Германия). Команда в составе Валерии Васнецовой, Анастасии Гореевой, Анастасии Шевченко и Татьяны Акимовой более чем на полминуты опередили команду Швеции, ставшую второй.

Третьими в гонке стали биатлонистки из Германии, четвёртое место заняла сборная Украины.

Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Арбер, Германия
Эстафета. Женщины

1. Россия — 1:08.10,4 (0+7)
2. Швеция — +37,2 (0+10)
3. Германия — +1.09,7 (0+6)
4. Украина — +1.27,6 (0+5)
5. Франция — +2.26,7 (0+4)
6. Италия — +2.55,3 (1+14)
7. Норвегия — +4.33,8 (7+12).

Таким образом, российские биатлонистки выиграли все три золотые медали, разыгрывавшиеся на первом этапе Кубка IBU. Напомним, Татьяна Акимова стала победителем двух спринтерских гонок, проводившихся в Арбере.

Биатлон. Кубок IBU-2020-2021. Этап 1, Арбер, Германия
Женщины. Эстафета 4x6 км
17 января 2021, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Россия
1:08:10.4
2
Швеция
+37.2
3
Германия
+1:09.7
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