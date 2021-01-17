Татьяна Акимова снова будет вызвана в основную сборную России на Кубок мира

Российская биатлонистка Татьяна Акимова вновь будет вызвана в основной состав национальной команды для участия в Кубке мира. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Валерий Польховский.
Специалист не стал уточнять, на каком из предстоящих этапов Кубка мира может выступить Акимова. Напомним, 30-летняя спортсменка выступала на декабрьском этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, однако после его окончания была переведена во второй состав сборной.
На первом этапе Кубка IBU в Арбене (Германия) Акимова выиграла все три гонки — два спринта и эстафету.
Напомним, нынешний сезон у Акимовой первый после двухлетнего перерыва, связанного с беременностью и родами. На чемпионате мира 2017 года Татьяна стала бронзовым призёром в смешанной эстафете.
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