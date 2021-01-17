Т. Бё вышел на третье место в общем зачёте КМ, Елисеев вплотную приблизился к Логинову

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира по итогам масс-старта, который закрыл шестой этап Кубка мира в Оберхофе (Германия). Второй по-прежнему — его соотечественник Стурла Холм Легрейд. На третье место переместился победитель гонки Тарьей Бё.



Лучший из россиян Александр Логинов, пропустивший масс-старт, занимает 19-е место. Матвей Елисеев отстаёт от него на пять очков.



Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт

Мужчины. После 13 гонок.



1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 618.

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 564.

3. Тарьей Бё (Норвегия) – 511

4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 499

5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 454.

6. Эмильен Жаклен (Франция) – 433…

19. Александр Логинов (Россия) – 265…

20. Матвей Елисеев (Россия) – 260.

22. Эдуард Латыпов (Россия) – 204.