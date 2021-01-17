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Т. Бё вышел на третье место в общем зачёте КМ, Елисеев вплотную приблизился к Логинову

Т. Бё вышел на третье место в общем зачёте КМ, Елисеев вплотную приблизился к Логинову
Биатлон / Кубок мира 0
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира по итогам масс-старта, который закрыл шестой этап Кубка мира в Оберхофе (Германия). Второй по-прежнему — его соотечественник Стурла Холм Легрейд. На третье место переместился победитель гонки Тарьей Бё.

Лучший из россиян Александр Логинов, пропустивший масс-старт, занимает 19-е место. Матвей Елисеев отстаёт от него на пять очков.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт
Мужчины. После 13 гонок.

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 618.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 564.
3. Тарьей Бё (Норвегия) – 511
4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 499
5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 454.
6. Эмильен Жаклен (Франция) – 433…
19. Александр Логинов (Россия) – 265…
20. Матвей Елисеев (Россия) – 260.
22. Эдуард Латыпов (Россия) – 204.

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 6, Оберхоф, Германия
Мужчины. 15 км Масс-старт
17 января 2021, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Тарьей Бё
Норвегия
37:41.9
2
Феликс Ляйтнер
Австрия
+3.6
3
Беньямин Вегер
Швейцария
+7.8
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