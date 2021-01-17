Матвей Елисеев пропустит индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антхольце
Российский биатлонист Матвей Елисеев пропустит индивидуальную гонку на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Старт состоится 22 января.
«Мы уже приняли решение, что я пропущу индивидуальную гонку в Антхольце. Три дня подряд на такой высоте — это очень много. Можно немного разменяться в подготовке к чемпионату мира», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».
Сегодня, 17 января, Елисеев стал первым российским биатлонистом, попавшим в цветочную церемонию в личных гонках в сезоне-2020/2021. В масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) он занял 6-е место, допустив один промах. Победителем стал норвежец Тарьей Бё. Вторым стал австриец Феликс Льяйтнер, третьим — Беньямин Вегер из Швейцарии.
Елисеев: давно не боролся за высокие места и оказался не готов психологически
Рекомендуем вам
- 17 января 2021
-
16:38
-
16:30
-
16:18
-
16:14
-
16:06
-
16:04
-
15:54
-
15:50
-
15:42
-
15:40
-
15:35
-
15:34
-
15:25
-
15:19
-
15:12
-
15:02
-
15:00
-
14:43
-
14:30
-
14:13
-
13:59
-
13:52
-
13:51
-
13:32
-
13:09
-
12:58
-
12:00
-
11:49
-
11:07
-
00:17
- 16 января 2021
-
23:22
-
23:15
-
21:50
-
20:11
-
19:59
Партнерский контент
Рекомендуем вам