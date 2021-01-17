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Матвей Елисеев пропустит индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антхольце

Матвей Елисеев пропустит индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антхольце
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Матвей Елисеев пропустит индивидуальную гонку на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Старт состоится 22 января.

«Мы уже приняли решение, что я пропущу индивидуальную гонку в Антхольце. Три дня подряд на такой высоте — это очень много. Можно немного разменяться в подготовке к чемпионату мира», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 17 января, Елисеев стал первым российским биатлонистом, попавшим в цветочную церемонию в личных гонках в сезоне-2020/2021. В масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) он занял 6-е место, допустив один промах. Победителем стал норвежец Тарьей Бё. Вторым стал австриец Феликс Льяйтнер, третьим — Беньямин Вегер из Швейцарии.

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