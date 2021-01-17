Елисеев: давно не боролся за высокие места и оказался не готов психологически

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Допустив один промах, он финишировал шестым.
«Узнал, что не показывали последний большой подъём. Пришлось отстать от Эрика секунд на 8, чтобы сохранить силы и потом уже бороться дальше. Плохо начал? Спокойно проходил подъёмы, чтобы со спуска уже догнать и опять в группе быть. Достаточно давно не был в такой компании, не боролся за высокие места. К сожалению, оказался немного не готов. Психологически, скорее всего.
Возможно, критика была не зря, но сегодня очень спокойно начинал. Думал, так нельзя, не привык, просто пешком идёшь. Всё время за кем-то пытался держаться, прятаться от ветра. Сегодня очень спасли лыжи. Сервис — это боги. Думаю, не зря вчера ушёл в лес на 2 часа 15 минут. Откатал там 30 километров. Мне кажется, это помогло.
Почему упал в спринте и долго не мог отдышаться? Залез в долг, долго пытался работать на максимуме. Соответственно, поторопился, отработал большой подъём и закис. До эстафеты не успел восстановиться, а вчера делал очень медленную и долгую работу. Она мне помогла. Очень большое значение имеет день отдыха. Особенно для меня, для моих мышц», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».
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