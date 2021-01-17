Ярошенко — о провале Латыпова в масс-старте: такое бывает, когда в голове нет свежести

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал неудачное выступление россиянина Эдуарда Латыпова в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Допустив семь промахов, он пришёл к финишу 29-м.



«Эдуард — сильный спортсмен. К сожалению, иногда у него бывают амплитудные колебания с отрицательными значениями. Но, думаю, всё у него будет хорошо. Латыпов — целеустремленный и ответственный человек. Бывает, захлестнули эмоции, может, самочувствие было не самым лучшим. Когда в голове свежести нет, бывают и такие промахи», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Победу в заключительной гонке шестого этапа Кубка мира одержал норвежский биатлонист Тарьей Бё. Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, финишировавший шестым.