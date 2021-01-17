Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Ярошенко — о провале Латыпова в масс-старте: такое бывает, когда в голове нет свежести

Ярошенко — о провале Латыпова в масс-старте: такое бывает, когда в голове нет свежести
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал неудачное выступление россиянина Эдуарда Латыпова в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Допустив семь промахов, он пришёл к финишу 29-м.

«Эдуард — сильный спортсмен. К сожалению, иногда у него бывают амплитудные колебания с отрицательными значениями. Но, думаю, всё у него будет хорошо. Латыпов — целеустремленный и ответственный человек. Бывает, захлестнули эмоции, может, самочувствие было не самым лучшим. Когда в голове свежести нет, бывают и такие промахи», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Победу в заключительной гонке шестого этапа Кубка мира одержал норвежский биатлонист Тарьей Бё. Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, финишировавший шестым.

Латыпов — о 29-м месте в масс-старте: нервная система подгружена. Не смог сориентироваться
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021