Елисеев — после шестого места в масс-старте: хейтеров не читаю, мне это неинтересно
Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал критические сообщения болельщиков, поступавшие на протяжении неудачного периода в сезоне. Сегодня 27-летний спортсмен финишировал шестым в масс-старте этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия).
«Что отвечу хейтерам? Это их дело. Не читаю, мне это неинтересно. Главное, что супруга сильно меня поддержала. Очень люблю. Спасибо.
Тем, кто в меня верит, хочу сказать спасибо. Супруга говорила, что разделились на два лагеря, причём очень жёстко. Кто-то очень сильно поддерживает, кто-то очень сильно критикует. Никогда нет среднего мнения", — сказал Елисеев в эфире „Матч ТВ“.
Победу в заключительной гонке шестого этапа Кубка мира одержал норвежский биатлонист Тарьей Бё.
Елисеев: давно не боролся за высокие места и оказался не готов психологически
Рекомендуем вам
- 17 января 2021
-
16:38
-
16:30
-
16:18
-
16:14
-
16:06
-
16:04
-
15:54
-
15:50
-
15:42
-
15:40
-
15:35
-
15:34
-
15:25
-
15:19
-
15:12
-
15:02
-
15:00
-
14:43
-
14:30
-
14:13
-
13:59
-
13:52
-
13:51
-
13:32
-
13:09
-
12:58
-
12:00
-
11:49
-
11:07
-
00:17
- 16 января 2021
-
23:22
-
23:15
-
21:50
-
20:11
-
19:59
Партнерский контент
Рекомендуем вам