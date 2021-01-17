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Елисеев — после шестого места в масс-старте: хейтеров не читаю, мне это неинтересно

Елисеев — после шестого места в масс-старте: хейтеров не читаю, мне это неинтересно
Биатлон / Кубок мира 0
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Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал критические сообщения болельщиков, поступавшие на протяжении неудачного периода в сезоне. Сегодня 27-летний спортсмен финишировал шестым в масс-старте этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Что отвечу хейтерам? Это их дело. Не читаю, мне это неинтересно. Главное, что супруга сильно меня поддержала. Очень люблю. Спасибо.

Тем, кто в меня верит, хочу сказать спасибо. Супруга говорила, что разделились на два лагеря, причём очень жёстко. Кто-то очень сильно поддерживает, кто-то очень сильно критикует. Никогда нет среднего мнения", — сказал Елисеев в эфире „Матч ТВ“.

Победу в заключительной гонке шестого этапа Кубка мира одержал норвежский биатлонист Тарьей Бё.

Елисеев: давно не боролся за высокие места и оказался не готов психологически
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