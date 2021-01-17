Немец Хорн, оставивший сборную без медалей в эстафете, ответил на критику в соцсетях

Немецкий биатлонист Филипп Хорн ответил на критику после эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Сборная Германии три этапа вела борьбу за победу, но после «лёжки» заключительного этапа Хорн ушёл на три штрафных круга. В итоге немцы стали пятыми.
«Конечно, стараюсь абстрагироваться от критики в соцсетях. Но в этот раз прочитал абсолютно все комментарии. Просто было интересно, что именно там напишут.
Год назад я был в похожей ситуации, зашёл в Остерсунде на три штрафных круга на втором этапе и утопил нашу эстафету. Тогда мне писали: „Ничего страшно, с кем не бывает“. Но Эрик сказал: „Подожди год, и те же люди возненавидят тебя, стоит тебе так же оступиться“. Собственно, именно это и произошло.
Конечно, я получил и добрые сообщения. Многие захотели меня поддержать. Ну а тем, кто так болезненно реагирует на наши поражения, предложил бы вовсе не смотреть биатлон по телевизору», — сказал Хорн в эфире «Матч ТВ».
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