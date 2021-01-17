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Антон Бабиков рассказал, скучает ли он по общению с болельщиками

Антон Бабиков рассказал, скучает ли он по общению с болельщиками
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Антон Бабиков поделился мнением о критических сообщениях болельщиков, которые поступали на протяжении неудачного периода в сезоне.

«Абстрагироваться от злых и глупых людей я научился раньше, чем удалил „инстаграм“. Не скучаю ли по общению с болельщиками? Я скучаю по рёву трибун, по болельщикам, которые находятся на трассе. А по переписке в интернете — нет, не скучаю», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 17 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоялся мужской масс-старт. Победителем стал норвежец Тарьей Бё. Он преодолел дистанцию за 37 минут 41,9 секунды. Лучшим из российских биатлонистов стал Матвей Елисеев. Допустив один промах, он финишировал на шестом месте.

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