Рёйселанд сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира, Миронова — 21-я

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира после шестого этапа соревнований в Оберхофе (Германия). Второе место занимает её соотечественница Тириль Экхофф. Отметим, что в масс-старте обе норвежки промахнулись по 4 раза и заняли седьмое и восьмое места соответственно. Третью позицию в общем зачёте Кубка мира занимает бронзовый призёр гонки с общего старта шведка Ханна Эберг.
Победительница масс-старта француженка Жулия Симон поднялась на три позиции и занимает 12-е место.
Лучшая из россиянок Светлана Миронова улучшила своё положение в общем зачёте Кубка мира сразу на пять позиций – теперь она 21-я.
Биатлон. Кубок мира. Женщины
Общий зачёт после 13 гонок
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 579.
2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 560.
3. Ханна Эберг (Швеция) – 550.
4. Доротея Вирер (Италия) – 442.
5. Франциска Пройс (Германия) – 439.
6. Эльвира Эберг (Швеция) – 429…
12. Жулия Симон (Франция) – 421…
21. Светлана Миронова (Россия) – 202.
27. Ульяна Кайшева (Россия) – 163.
30. Ирина Казакевич (Россия) – 129.
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