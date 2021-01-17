Миронова — о хейтерах: мне написали: «Лучше бы тебя вообще не было»

Российская биатлонистка Светлана Миронова поделилась мнением о критических сообщениях болельщиков, которые поступали ей на протяжении карьеры.
«Это была моя первая эстафета — в Корее, когда я вообще впервые попала на этап Кубка мира. Зашла там на один или два круга. Мне писали: „Лучше бы тебя вообще не было“. Это уже касается жизни, на таком уровне.
Когда кто-то пишет в соцсетях, я не думаю, что стоит на это реагировать. Не отвечаю на критику. Вообще ни на что не отвечаю, только благодарю в постах болельщиков. А лично крайне редко кому-то отвечаю», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».
Напомним, вчера, 16 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоялась женская эстафета 4х6 км. Победителем стала сборная Германии. Второй финишировала команда Беларуси. Третьими стали шведки. Женская сборная России в составе Мироновой, Ларисы Куклиной, Евгении Павловой и Ульяны Кайшевой финишировала четвёртой.
- 17 января 2021
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