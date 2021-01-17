Дмитрий Васильев поделился мнением о выступлении россиян в масс-стартах на этапе КМ

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление российских биатлонистов в масс-стартах на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Напомним, лучшим из россиян в мужском масс-старте стал Матвей Елисеев. Допустив один промах, он финишировал на шестом месте. Провальным масс-старт оказался для Эдуарда Латыпова — допустив семь промахов, он финишировал на предпоследнем, 29-м месте. В женской гонке лучшей из россиянок оказалась Светлана Миронова, финишировавшая 11-й. Вторая российская участница масс-старта Ульяна Кайшева — 19-я.



«Счастье было где-то рядом. Но это биатлон. В этом и заключается мастерство – дотерпеть и показать максимальный результат. Значит, в чем-то не хватает тренированности. Тут тренерам лучше знать. Миронова не смогла в конце на усталости справиться со стрельбой, не смогла до конца довести гонку – это всё-таки недостаток тренированности.



Не думаю, что Мироновой и Елисееву сегодня не хватило опыта борьбы за высокие места. Опыта у них достаточно. Здесь не хватает в нужный момент той самой тренированности. Но, тем не менее, стоит отметить, что сегодня была какая-то борьба. Успех был рядом. И Елисеев мог сегодня за тройку побороться. А у Мироновой вообще были шансы бороться за первое место. Это здорово!



У Латыпова, мне кажется, было сегодня много суеты в гонке. Он пытался догонять, выбился из своего ритма, пытался компенсировать свои промахи быстрым бегом. А это ещё хуже. Он совершенно забывал переключаться на стрельбу с гонки. Но, думаю, не стоит его ругать. Он сам себя уже поругал. Просто надо забыть эту историю и вспоминать о хорошем – как он умеет бегать последний этап в эстафетах и так далее. Ему надо концентрироваться на позитиве, и тогда в какой-то момент наступит для него и для нас для всех счастье», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.

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