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Васильев поделился мнением о пропуске Логиновым масс-старта на этапе КМ в Оберхофе

Васильев поделился мнением о пропуске Логиновым масс-старта на этапе КМ в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о пропуске масс-старта этапа Кубка мира в Оберхофе лидером сборной России Александром Логиновым.

«Не знаю истинной причины снятия Логинова с масс-старта. Думаю, знает только узкий круг вовлечённых в этот процесс лиц. Гадать тут не стоит. Александр – большой профессионал. Он знает, что делает. Если такой шаг был сделан, то он понимает, что так для него будет лучше. Поэтому надо просто воспринимать его решения как должное и продолжать болеть за него», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.

Напомним, сегодня, 17 января, лучшим из российских биатлонистов в масс-старте стал Матвей Елисеев. Допустив один промах, он финишировал на шестом месте. Провальным масс-старт оказался для Эдуарда Латыпова — допустив семь промахов, он пришёл к финишу на предпоследнем, 29-м месте.

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