Богалий прокомментировала отсутствие Акимовой на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий поделилась мнением об отсутствии российской биатлонистки Татьяны Акимовой в составе сборной России на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
«Поможет ли нашей команде Акимова? Если честно, я думала, что после декабрьских этапов Акимову не отправят на Кубок IBU, а дадут шанс разбежаться на Кубке мира. То, что она сейчас показывает хороший уровень на этапе Кубка IBU, может только радовать нашу команду. Хотелось бы, чтобы на чемпионате мира мы боролись в эстафетах. Нам нужна уверенность и стабильность в команде.
Способна ли Акимова дать нам эту стабильность? Знаете, я всегда говорила, что Женя Павлова стабильный надёжный стрелок. Но в этом сезоне не всё складывается. Поэтому стрелковая стабильность бывает очень подвижна, и нужно всегда работать над стрелковым компонентом, вне зависимости от уровня физической подготовленности. Как говорят, ноль – он и в Африке ноль. Даже если посмотреть сегодняшние результаты в масс-старте, то ноль даёт возможность ребятам бороться с самыми сильными спортсменами. И когда ты справляешься на рубеже со своими нервами, с погодными условиями и с соперниками – это такое определённое удовольствие, которого биатлонисты и добиваются. Победив себя, победим других», — сказала Богалий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.
- 17 января 2021
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