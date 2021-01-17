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Губерниев — о масс-старте на этапе КМ: когда захотим, выиграем! Правда, Светлана Миронова?

Губерниев — о масс-старте на этапе КМ: когда захотим, выиграем! Правда, Светлана Миронова?
Биатлон / Кубок мира 0
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Комментатор биатлона Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале подвёл итоги выступления российских биатлонисток в масс-старте на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Напомним, лучшей из россиянок оказалась Светлана Миронова, финишировавшая 11-й. Вторая российская участница масс-старта Ульяна Кайшева — 19-я.

«По женскому масс-старту! Пока не хотим выигрывать, опасаемся! Когда захотим, выиграем! Правда, Светлана Миронова?» — написал Губерниев.

Напомним, победу в масс-старте одержала французская биатлонистка Жулия Симон. Второй результат показала немка Франциска Пройс, третьей финишировала шведка Ханна Эберг.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия
Женщины. Масс-старт, 12,5 км

1. Жулия Симон (Франция) – 40.11,1 (3)
2. Франциска Пройс (Германия) – отставание 3,9 (2).
3. Ханна Эберг (Швеция) — +11,7 (3)
11. Светлана Миронова (Россия) – +33,3 (4).
19. Ульяна Кайшева (Россия) – +1.18,9 (3).

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