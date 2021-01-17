Губерниев — о масс-старте на этапе КМ: когда захотим, выиграем! Правда, Светлана Миронова?

Комментатор биатлона Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале подвёл итоги выступления российских биатлонисток в масс-старте на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Напомним, лучшей из россиянок оказалась Светлана Миронова, финишировавшая 11-й. Вторая российская участница масс-старта Ульяна Кайшева — 19-я.
«По женскому масс-старту! Пока не хотим выигрывать, опасаемся! Когда захотим, выиграем! Правда, Светлана Миронова?» — написал Губерниев.
Напомним, победу в масс-старте одержала французская биатлонистка Жулия Симон. Второй результат показала немка Франциска Пройс, третьей финишировала шведка Ханна Эберг.
Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия
Женщины. Масс-старт, 12,5 км
1. Жулия Симон (Франция) – 40.11,1 (3)
2. Франциска Пройс (Германия) – отставание 3,9 (2).
3. Ханна Эберг (Швеция) — +11,7 (3)
11. Светлана Миронова (Россия) – +33,3 (4).
19. Ульяна Кайшева (Россия) – +1.18,9 (3).
- 17 января 2021
-
19:39
-
19:13
-
19:05
-
18:41
-
18:31
-
18:22
-
18:20
-
18:16
-
18:09
-
18:06
-
17:43
-
17:28
-
17:25
-
17:16
-
17:16
-
16:58
-
16:54
-
16:38
-
16:30
-
16:18
-
16:14
-
16:06
-
16:04
-
15:54
-
15:50
-
15:42
-
15:40
-
15:35
-
15:34
-
15:25
-
15:19
-
15:12
-
15:02
-
15:00
-
14:43