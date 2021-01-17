У Мироновой во время стрельбы в масс-старте на этапе КМ случились две осечки
Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала выступление в масс-старте на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), а также объяснила промахи на последнем огневом рубеже, из-за которых она не смогла бороться за медаль.
«Расстроена этой гонкой, хотя до последнего рубежа всё складывалось неплохо. На четвёртом выстреле у меня случилась осечка — холостой патрон, на пятом — опять холостой. Вставила дополнительный патрон — и получился снова промах. Очень расстроена последним огневым рубежом», — приводит слова Мироновой «Матч ТВ».
Напомним, в масс-старте Светлана оказалась лучшей из россиянок, финишировав 11-й. Вторая российская участница Ульяна Кайшева пришла к финишу 19-я.
Миронова — о хейтерах: мне написали: «Лучше бы тебя вообще не было»
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