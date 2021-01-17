Тарьей Бё — о победе в масс-старте: мне немного повезло. В конце я просто ничего не видел

Норвежский биатлонист Тарьей Бё поделился мнением о победе в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Тарьей преодолел дистанцию за 37 минут 41,9 секунды, опередив австрийца Феликса Ляйтнера на 3,6 секунды.



«Финишный отрезок? Это был один из самых сложных моментов в моей карьере. У меня была тактика: перед последней стрельбой иметь запас в 10 секунд, чтобы даже в случае промаха я бы мог продолжать бороться за медали. Так и случилось. Когда мне предоставилась возможность, сразу понял, что должен атаковать раньше, потому что я не спринтер. Я получил желаемый запас. В конце я уже просто ничего не видел и даже не знал, когда пересёк финишную черту.



Я должен был включаться там, где чувствовал себя лучше всего, и посмотреть, что из этого выйдет. Запас, который я получил, становился к финишу, я это видел, всё меньше и меньше. Мне немного повезло, и я действительно счастлив, что победил», — приводит слова Бё официальный сайт Международного союза биатлонистов.

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