Жулия Симон — о победе в масс-старте на этапе КМ: я так устала, что уже ничего не помню

Французская биатлонистка Жулия Симон прокомментировала победу в масс-старте на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
«Не могу ничего объяснить. Просто ничего не помню. Я старалась изо всех сил на последнем отрезке. А затем мне сказали, что я победила. Я так устала, что уже ничего не могу. Ничего не помню. Я лишь прикладывала максимум усилий для победы.
Это был действительно отличный день. Я пыталась сосредоточиться на последнем отрезке, и это сработало. На последнем круге не осознавала, что иду в лидерах, пока тренер не сказал, что нужно включаться. Это что-то непередаваемое… безумный финал. Я очень горжусь этой гонкой. Это было одно из моих лучших выступлений! Я сделала всё, это было потрясающе», — приводит слова Симон официальный сайт Международного союза биатлонистов.
- 17 января 2021
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