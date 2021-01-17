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Ханна Эберг — о масс-старте на этапе КМ: сегодня был мой лучший день на этой трассе

Ханна Эберг — о масс-старте на этапе КМ: сегодня был мой лучший день на этой трассе
Биатлон / Кубок мира 0
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Олимпийская чемпионка шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала выступление в масс-старте на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Ханна пришла к финишу третьей, уступив победительнице, французской биатлонистки Жулии Симон, 11,7 секунды.

«Перед гонкой я бы подумала, что три ошибки — это слишком много. Это была действительно захватывающая гонка, в ходе которой случилось много всего интересного. Полагаю, что была стабильна и добилась хороших результатов. Мне пришлось побороться, но думаю, сегодня был мой лучший день на этой трассе», — приводит слова Эберг официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Напомним, лучшая из россиянок Светлана Миронова финишировала 11-й. Вторая российская участница масс-старта Ульяна Кайшева — 19-я.

У Мироновой во время стрельбы в масс-старте на этапе КМ случились две осечки
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