Ханна Эберг — о масс-старте на этапе КМ: сегодня был мой лучший день на этой трассе

Олимпийская чемпионка шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала выступление в масс-старте на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Ханна пришла к финишу третьей, уступив победительнице, французской биатлонистки Жулии Симон, 11,7 секунды.
«Перед гонкой я бы подумала, что три ошибки — это слишком много. Это была действительно захватывающая гонка, в ходе которой случилось много всего интересного. Полагаю, что была стабильна и добилась хороших результатов. Мне пришлось побороться, но думаю, сегодня был мой лучший день на этой трассе», — приводит слова Эберг официальный сайт Международного союза биатлонистов.
Напомним, лучшая из россиянок Светлана Миронова финишировала 11-й. Вторая российская участница масс-старта Ульяна Кайшева — 19-я.
- 17 января 2021
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