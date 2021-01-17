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Жена Елисеева отреагировала на упрёки, что она ездит на сборы мужа за счёт государства

Жена Елисеева отреагировала на упрёки, что она ездит на сборы мужа за счёт государства
Биатлон / Кубок мира 0
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Анна Елисеева, жена российского биатлониста Матвея Елисеева, прокомментировала сообщения, в которых её упрекали, что она часто ездит на сборы и соревнования мужа за счёт государства.

«Считается, что я много езжу на сборы? Да, часто читала комментарии, что я якобы езжу на сборы за счёт государства. Если я приезжаю на сборы, то это всегда за счёт семьи. Выезжала на «Рождественскую гонку» за счёт IBU, потом на сбор в Австрии за деньги семьи – никаких государственных средств на мои поездки мы не тратим.

Сейчас сложная эпидемиологическая ситуация, приезжаю в разы реже, чем раньше. Всё это мы согласовывали с тренерами, без этого никуда – всё только с их одобрения. И опять же, траты только семейные. А хорошо и оправданно ли моё присутствие рядом с мужем, решаем уже мы», — приводит слова Анны Sports.ru.

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