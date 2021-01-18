Эдуард Латыпов поставил себе цель на чемпионат мира по биатлону
Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал об ожиданиях от чемпионата мира. Турнир пройдёт в Поклюке (Словения) с 11 по 21 февраля.
Спортсмен заявил, что нацелился завоевать по крайней мере одну медаль на чемпионате мира.
«Я ставлю такую цель: постараться выиграть медаль на ЧМ. Для меня это будет как победа.
При такой конкуренции сделать это сложно. Но я верю в себя и свои силы», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».
Вчера, 17 января, Латыпов с семью промахами занял, 29-е, предпоследнее место в гонке с массовым стартом на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). В общем зачёте сезона-2020/2021 российский спортсмен, на счету которого 196 очков, занимает 22-е место.
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