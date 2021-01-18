Драчёв — о 6-м месте Елисеева: это суперпрогресс! Вы же видите, в каком состоянии команда

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поделился впечатлениями от выступления Матвея Елисеева в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Российский биатлонист занял шестое место.

«Завершился мужской масс-старт! Непредсказуем биатлон, как всегда! Порадуемся за Матвея Елисеева — шестое место! Это прогресс», — написал Драчёв в своём «инстаграме».

Подписчица спросила Драчёва: «Почему прогресс? Под вашем руководством в прошлом сезоне Матвей даже в призы заезжал». На это Владимир ответил: «Для этого года это суперпрогресс! Вы же видите, в каком состоянии команда».

Победителем гонки стал норвежец Тарьей Бё. Второе место занял представитель Австрии Феликс Ляйтнер. Третьим финишировал швейцарец Беньямин Вегер.