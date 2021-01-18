Матвей Елисеев признался, что хотел пропустить масс-старт в Оберхофе. Он стал 6-м в гонке

Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал, что у него не было желания выступать в гонке с массовым стартом на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе, которая состоялась вчера, 17 января. Напомним, Елисеев, допустивший один промах на последнем огневом рубеже, занял шестое место в гонке.
«Я вообще решил, что побегу в масс-старте, вчера (в субботу, 16 января. — Прим. «Чемпионата») в десять вечера. Было большое желание не бежать, потому что казалось, что сил нет. Я весь день занимался своими мышцами, потому что была очень большая забитость. Под вечер они начали расслабляться, приходить в норму.
Потом я ещё узнал, что Александр (Логинов. — Прим. «Чемпионата») не бежит. Если бы ещё и я снялся, то было бы совсем грустно», — приводит слова Елисеева «Матч ТВ».
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