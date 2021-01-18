Эмильен Жаклен рассказал, как упал и сломал винтовку в масс-старте в Оберхофе

Французский биатлонист Эмильен Жаклен рассказал о неудаче в гонке с массовым стартом на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе. Жаклену, занявшему 14-е место, пришлось менять винтовку в ходе гонки.
«Я боролся с соперниками. Мы проходили довольно быстрый и заледенелый спуск. Я пытался увидеть, где позади меня Тарьей Бё. К сожалению, чуть-чуть невнимательности — и я упал. Ничего страшного, бывает.
Потом я почувствовал, что у меня что-то мотается за спиной. Я понял, что винтовка сломана. Я очень расстроился. Физически при таком падении тоже сложно продолжать работать, как раньше. Я остался позади группы, которая быстро пошла в подъём. Беньямин Вегер наскочил на меня. Считаю, что это было неуважение с его стороны», — приводит слова спортсмена L'Equipe.
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