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Стал известен состав сборной России на второй этап Кубка IBU в Арбере

Стал известен состав сборной России на второй этап Кубка IBU в Арбере
Биатлон / Кубок IBU 0

Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав команды на второй этап Кубка IBU, который состоится в Арбере (Германия) с 20 по 23 января, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России. Первый этап соревнований также прошёл в Арбере.

Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Арбер. Состав сборной России
Женщины
Анастасия Шевченко, Тамара Воронина, Анастасия Гореева, Елизавета Каплина, Валерия Васнецова, Полина Шевнина, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова.

Мужчины
Семён Сучилов, Евгений Идинов, Евгений Сидоров, Рустам Каюмов, Карим Халили, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Игорь Малиновский.

В рамках второго этапа Кубка IBU состоятся короткие индивидуальные гонки, спринты, а также супермикст и смешанная эстафета.

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