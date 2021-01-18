Польховский объяснил выбор состава сборной России на предстоящие этапы Кубка мира и IBU

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал изменения в составе команды перед седьмым этапом Кубка мира, который пройдёт в Антхольце с 21 по 24 января. Второй этап Кубка IBU состоится в Арбере (Германия) 20-23 января.

«Татьяна Акимова выступила в Арбере выше всяких похвал и заслужила право вернуться на орбиту Кубка мира. Анастасия Шевченко, которую в Антхольце хотели видеть многие болельщики сборной России, пока остаётся соревноваться на Кубке IBU, где она будет гарантированно набираться международного опыта. То же самое можно сказать и о Кариме Халили, который был лучшим в резервной мужской команде.

Мы внимательно следим за прогрессом наших резервистов. У каждого из них есть шанс попасть в главную команду, но для этого им надо показать себя на уровне Кубка IBU», — приводит слова Польховского официальный сайт СБР.