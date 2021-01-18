Евгений Редькин: ещё в спринте Стрельцов выглядел еле живым

Олимпийский чемпион Евгений Редькин оценил выступление сборной России в эстафете на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Команда в составе Кирилла Стрельцова, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова заняла четвёртое место.

«Всё познаётся в сравнении, когда вообще ничего нет, то и такие гонки — успех. Поступательное движение вверх всегда положительно можно оценивать, пусть это происходит и медленно.



Латыпов хорош не только как финишёр, он в целом по гонке стратегически действует правильно, матереет. Все гонки у него в борьбе. Не только в эстафетах он хорош, в личных попадает стабильно в топ-15 — по сегодняшним меркам это уже можно считать успехом.

Думаю, тренеры решили поискать варианты, а Стрельцов парень неплохой, перспективный. Другое дело, что ещё в спринте он выглядел еле живым и ставить Кирилла в эстафету было рискованным решением. Думали, что он пройдёт хотя бы без штрафа, а опытные вытянут. К сожалению, на сегодняшний день он пока ещё не выдерживает уровень Кубка мира", — приводят слова Редькина «Известия».