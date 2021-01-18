Коновалов прокомментировал ситуацию с невызовом Шевченко на этап Кубка мира в Антхольце

Старший тренер резервной женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов прокомментировал включение Татьяны Акимовой в состав команды на этап Кубка мира в Антхольце и невызов Анастасии Шевченко. Соревнования пройдут с 21 по 24 января.

«Таня отправляется в расположение основной сборной России. Мне ещё вчера утром позвонил главный тренер Валерий Николаевич Польховский, и сообщил, что Акимова после этапа в Арбере присоединится к главной команде. До старта эстафеты я Татьяне ничего говорить не стал, но сделал это сразу после финиша.



Понятно, что любой спортсмен делает всё, чтобы бегать на самом высоком уровне. Функционально и психологически Татьяна Акимова готова выступать в основной сборной на Кубке мира, и не просто выступать, а показывать хорошие результаты. Уровень Кубка IBU она переросла, но этап в Арбере дал ей ещё больше уверенности в собственных силах. Конечно, мы все рады за Татьяну. С Кубка мира к нам приедут Наталья Гербулова и Екатерина Носкова. Тренерский штаб рассчитывает на то, что эти спортсменки смогут побороться за место в составе на чемпионат Европы.



Что касается Анастасии Шевченко, я предложил тренерскому штабу основной женской сборной попробовать спортсменку на этапе Кубка мира в Антхольце. Но Михаил Викторович Шашилов предпочёл, чтобы Настя готовилась с нами, отобралась на чемпионат Европы, показала там хороший результат, а дальше будут видны её перспективы относительно выступлений за основную команду.



Моё мнение таково: спортсменкам нужно проходить все этапы развития, чтобы приходить в первую команду всерьёз и надолго. Не спорю, много примеров, когда биатлонистки в юниорском возрасте попадают на взрослые соревнования и показывают результаты. Но обратных примеров, когда спортсменов дёргают с Кубка IBU на Кубок мира, а там они проваливаются и получают сильный эмоциональный удар, гораздо больше.



Подъём наверх должен быть пошаговым, а не форсированным. Кубок IBU – соревнование очень хорошего уровня для ближайшего резерва. И для юных спортсменов, таких как Шевченко и Гореева, возможные медали чемпионата Европы, главного старта сезона для нас, будут отличным результатом», — цитирует Коновалова официальный сайт СБР.

Тренер также рассказал о предложении ввести квоту для юниоров.



«Перед началом сезона на тренерском собрании я отстаивал свою позицию в том, что в резервной сборной два места при квоте в шесть спортсменок можно гарантированно отдавать юниоркам. А сейчас при квоте в восемь человек можно и три места держать. Тогда спортсменки получат бесценный опыт участия в международных стартах, что очень важно при переходе во взрослую сборную.



Для резервной команды так сделать можно, мы и должны растить резерв. Как мы будем растить резерв, если в состав попадают опытные и возрастные спортсменки? Я не против их выступления ни в коем случае, тем более, они выполнили все критерии, но наша задача – растить молодых, и для этого вполне можно держать гарантированные места независимо от результатов. Эту позицию я отстаивал, отстаиваю и буду отстаивать. А что касается основной – там постоянно требуется результат, и пробиваться туда спортсмены должны по спортивному принципу», — сказал Коновалов.